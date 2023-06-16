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11:14, 16 июня 2023Моя страна

Казань выбрали библиотечной столицей России

Библиотечной столицей России 2024 года выбрали Казань

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Казань стала библиотечной столицей России 2024 года. Как уточняет «Татар-информ», об этом заявили на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации.

Главным критерием при выборе новой столицы стало состояние библиотечного дела в регионе.

Агентство указывает, что почетный статус Казани передали в Мурманске — библиотечной столице 2023 года.

Отмечается, что в составе муниципальной сети Казани в настоящий момент действуют 50 библиотек, размещенные в каждом районе города. Ежегодно культурные учреждения посещают 200 тысяч читателей.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии пройдет международный фестиваль «Белая трость».

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