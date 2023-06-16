Казань выбрали библиотечной столицей России
Библиотечной столицей России 2024 года выбрали Казань
Казань стала библиотечной столицей России 2024 года. Как уточняет «Татар-информ», об этом заявили на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации.
Главным критерием при выборе новой столицы стало состояние библиотечного дела в регионе.
Агентство указывает, что почетный статус Казани передали в Мурманске — библиотечной столице 2023 года.
Отмечается, что в составе муниципальной сети Казани в настоящий момент действуют 50 библиотек, размещенные в каждом районе города. Ежегодно культурные учреждения посещают 200 тысяч читателей.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии пройдет международный фестиваль «Белая трость».