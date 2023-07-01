Госдеп заявил об ошибках при выводе американских войск из Афганистана

Госдеп заявил о просчетах администраций Трампа и Байдена при выводе войск из Афганистана

Государственный департамент США признал ошибки при выводе американских сил из Афганистана. Соответствующий доклад опубликован на сайте ведомства.

В нем отмечается, что решения администраций экс-лидера США Дональда Трампа и действующего президента страны Джо Байдена вывести все американские войска из Афганистана имели «серьезные последствия для жизнеспособности афганского правительства и его безопасности». В частности, Белый дом недостаточно полно просчитал худшие варианты развития событий и быстрота их возможной реализации, говорится в документе.

Также отмечается, что быстрый вывод сил лишил дипломатов необходимой силовой поддержки. В Госдепе также назвали неудачным решение передать афганским властям авиабазу Баграм, поскольку это привело к тому, что международный аэропорт имени Хамида Карзая стал единственным путем для возможной операции по эвакуации гражданских лиц.

Вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года. Воспользовавшись сокращением контингента американских военных, боевики «Талибана» (движение признано террористическим в России и запрещено) захватили ряд регионов страны, и уже 15 августа — ее столицу Кабул. В ночь на 31 августа США полностью завершили вывод войск из страны, положив конец почти 20-летнему военному присутствию в Афганистане.