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23:01, 2 июля 2023Россия

Зампред Совбеза высмеял уход европейских компаний из России

Зампред Совбеза Медведев заявил о сожалении европейских компаний из-за ухода из России
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Aleksey Nikolskyi / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял уход европейских компаний из страны, отметив, что они надолго потеряли российский рынок, о чем теперь сильно жалеют, но молчат. Об этом он рассказал в своей статье «Российской газете».

«Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались. Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний», — заявил зампред Совбеза.

По его словам, теперь ушедшие из России компании кусают локти и подсчитывают убытки. При этом он подчеркнул, что они вынуждены молчать об этом из-за политкорректности, а также «трусости перед заокеанским сюзереном».

Ранее Медведев рассказал, что страна готова искать компромиссы с целью остановить противостояние с западными государствами, подчеркнув, что при этом они должны учитывать интересы Москвы. По его словам, «никакой антиРоссии больше не должно быть в принципе».

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    Марина Совина
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