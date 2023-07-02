Медведев заявил о готовности России прекратить противостояние с Западом

Зампред Совбеза Медведев заявил, что никакой антиРоссии больше не должно быть

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что страна готова искать компромиссы с целью остановить противостояние с западными государствами, подчеркнув, что при этом они должны учитывать интересы Москвы. Об этом он рассказал в своей статье «Российской газете».

«На что мы готовы пойти для выхода из фазы тотального противостояния. Действительно, мы готовы искать разумные компромиссы, о чем неоднократно говорил президент России», — заявил Медведев.

По его словам, «никакой антиРоссии больше не должно быть в принципе», иначе в один момент это может иметь очень плохие последствия.

Ранее Медведев выступил с опровержением тезиса о том, что Россия якобы находится в изоляции. По его словам, страна активно развивает контакты с Азией, Африкой, а также Латинской Америкой. Он подчеркнул, что помимо этого подходит к концу эпоха доллара.