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22:30, 2 июля 2023Россия

Зампред Совбеза опроверг тезис об изоляции России

Медведев опроверг тезис об изоляции России, заявив о развитии контактов с Азией и Африкой
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Aleksey Nikolskyi / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с опровержением тезиса о том, что Россия якобы находится в изоляции. По его словам, страна активно развивает контакты с Азией, Африкой, а также Латинской Америкой. Об этом он рассказал в своей статье «Российской газете».

«"Россия находится в изоляции". Ничуть. Политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активнейшим образом развиваются. Их рынки открыты, их компании вовсю работают у нас, несмотря на санкции», — заявил он.

Медведев подчеркнул, что помимо этого подходит к концу эпоха доллара и в скором времени страны начнут переходить на национальные и цифровые валюты. Он признал, что связи с европейскими государствами значительно уменьшились, однако не исчезли совсем, отметив, что при этом связи с Югом и Востоком существенно выросли, а все товары, в которых нуждалась Россия, были замещены.

Ранее Медведев назвал одной из главных целей Москвы устранение угрозы членства Украины в НАТО. По его словам, на сегодняшний день даже киевские власти признают, что Украина вряд ли станет частью Североатлантического альянса.

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    Марина Совина
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