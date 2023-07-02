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22:13, 2 июля 2023Россия

Медведев заявил о необходимости устранить угрозу членства Украины в НАТО

Зампредседателя Совбеза России Медведев: нужно устранить угрозу членства Украины в НАТО
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Aleksey Nikolskyi / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал одной из главных целей Москвы устранение угрозы членства Украины в НАТО. Об этом он рассказал в своей статье «Российской газете».

«Наша цель проста — устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе», — заявил Медведев.

По его словам, на сегодняшний день даже киевские власти признают, что Украина вряд ли станет частью Североатлантического альянса. Однако в этом случае конфликт на Украине может стать перманентным, поскольку на кону стоит вопрос существования России, добавил он.

Ранее Медведев напомнил властям Украины исторические факты о территории их страны, после чего сравнил республику с Землей Санникова. По его словам, украинские власти «все время талдычат», что условием переговоров должен быть «выход на какие-то их границы 1991 года». Медведев отметил, что все-таки это границы областей России и когда-то Российской империи, «а не мифической Украины».

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    Марина Совина
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