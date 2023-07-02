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16:54, 2 июля 2023Бывший СССР

Украина заявила о планах получить мощные корабли от Запада

ВМС Украины: у страны есть планы получить мощные корабли от западных партнеров

Фото: Mike Segar / Reuters

Украина рассчитывает получить мощные военные корабли от западных партнеров. О таких планах заявил командующий военно-морскими силами (ВМС) страны вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает РИА Новости.

Военный пояснил, что как командующий ожидает многого от западных партнеров и хотел бы иметь больше современных кораблей в распоряжении. Неижпапа отметил, что строить новые корабли — достаточно долго. «В то же время есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности и потенциал и способны служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне», — заключил он.

Командующий ВМС считает, что после получения кораблей у Украины появится шанс стать морским государством, а не государством у моря. Неижпапа также надеется, что Запад поможет в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также комплектовании техникой.

Необходимыми для поддержки действий морской пехоты военный назвал самолеты и ударные вертолеты. «То есть флот у нас разноплановый и должен развиваться во всех направлениях», — пояснил он.

Ранее в США допустили возможность поставок Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов. Уточнялось, что окончательное решение об этом еще не принято.

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    Нина Ташевская
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