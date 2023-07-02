Названа опасность поддельных детских игрушек

«Известия»: поддельные детские игрушки имеют опасность для здоровья

Контрафактные детские игрушки имеют опасность для здоровья. Об этом пишут «Известия».

Руководитель микробиологической испытательной лаборатории «ПромМаш Тест» Екатерина Леухина назвала опасность таких поддельных товаров — при определенных условиях становятся переносчиками инфекционных заболеваний.

«Бактериальная обсемененность игрушек в значительной мере определяется структурой материала, из которого они изготовлены», — подчеркнула специалист.

Леухина уточнила, что во многих случаях изготовитель экономит на компонентах, а это изменяет свойства и качество готовой продукции.

Ранее диетолог Елена Доронкина оценила влияние кофе на здоровье детей. По ее словам, кофеин вызывает привыкание и вредит нервной системе.

