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04:14, 2 июля 2023Забота о себе

Названа опасность поддельных детских игрушек

«Известия»: поддельные детские игрушки имеют опасность для здоровья

Фото: Unsplash

Контрафактные детские игрушки имеют опасность для здоровья. Об этом пишут «Известия».

Руководитель микробиологической испытательной лаборатории «ПромМаш Тест» Екатерина Леухина назвала опасность таких поддельных товаров — при определенных условиях становятся переносчиками инфекционных заболеваний.

«Бактериальная обсемененность игрушек в значительной мере определяется структурой материала, из которого они изготовлены», — подчеркнула специалист.

Леухина уточнила, что во многих случаях изготовитель экономит на компонентах, а это изменяет свойства и качество готовой продукции.

Ранее диетолог Елена Доронкина оценила влияние кофе на здоровье детей. По ее словам, кофеин вызывает привыкание и вредит нервной системе.

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    Юлия Мискевич
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