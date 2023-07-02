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02:42, 2 июля 2023Россия

Пушилин назвал мирный план Зеленского пусканием пыли в глаза

Пушилин: мирный план Зеленского направлен на пускание пыли в глаза Запада

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал план мирного урегулирования конфликта, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, пусканием пыли в глаза западных партнеров. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его мнению, заявления украинского лидера носят декларативно-показательный характер. Пушилин добавил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым являются неотъемлемой частью Российской Федерации. «Это исконно русские земли, ими остаются», — убежден врио главы ДНР.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что мирные переговоры по Украине должны начинаться с «формулы мира» Зеленского. Среди мирных условий, о которых просил Зеленский в своем плане, значится радиационная и ядерная безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; недопущение эскалации конфликта.

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    Марина Совина
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