Конный фестиваль в Башкирии посетят эксперты из-за рубежа

Глава Башкирии поручил пригласить на конный фестиваль экспертов из-за рубежа

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил пригласить зарубежных экспертов на II международный фестиваль лошадей башкирской породы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фестиваль состоится в Баймакском районе 11 и 12 августа. Ответственные за приглашение специалистов по коневодству — сотрудники министерства внешнеэкономических связей.

По словам Хабирова, фестиваль — одно из важных, особенно для Зауралья, мероприятий. Предварительное согласие на участие в нем уже дали специалисты по коневодству из Татарстана, Тывы, Чечни, Дагестана, Казахстана, Турции, Азербайджана и ОАЭ.

Главы районов Зауралья должны подготовить костюмированные группы конных всадников.