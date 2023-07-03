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14:04, 3 июля 2023Моя страна

Конный фестиваль в Башкирии посетят эксперты из-за рубежа

Глава Башкирии поручил пригласить на конный фестиваль экспертов из-за рубежа

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил пригласить зарубежных экспертов на II международный фестиваль лошадей башкирской породы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фестиваль состоится в Баймакском районе 11 и 12 августа. Ответственные за приглашение специалистов по коневодству — сотрудники министерства внешнеэкономических связей.

По словам Хабирова, фестиваль — одно из важных, особенно для Зауралья, мероприятий. Предварительное согласие на участие в нем уже дали специалисты по коневодству из Татарстана, Тывы, Чечни, Дагестана, Казахстана, Турции, Азербайджана и ОАЭ.

Главы районов Зауралья должны подготовить костюмированные группы конных всадников.

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    Варвара Кошечкина
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