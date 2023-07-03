Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:55, 3 июля 2023Мир

В Польше задержали украинца за попытку перевести через границу иностранцев

Пограничная служба Польши заявила о задержании перевозившего пятерых эфиопов украинца

Фото: Unsplash

Сотрудники пограничной службы Польши задержали гражданина Украины за попытку провезти через границу с Белоруссией пятерых иностранцев. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

В частности, пограничная служба Польши заявила о задержании украинца, перевозившего пятерых эфиопов. Инцидент произошел на участке Дубиче-Церкевне.

В ведомстве добавили, что 1 июля в Польшу через Белоруссию пытались попасть 187 человек, среди которых были граждане Сомали и Ирана. В Белоруссию из них вернулись 45 человек.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил о планах усилить границы страны. Он подчеркнул, что польско-белорусскую границу укрепят 500 полицейскими. На данный момент границу Польши охраняют 5 тысяч сотрудников Пограничной стражи и 2 тысячи солдат Войска польского.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-разведчик США указал на разницу в поведении России и Украины

    В Польше задержали украинца за попытку перевести через границу иностранцев

    Стало известно о требовании «Азова» сменить экспозицию ВОВ в музее Мариуполя

    В российском регионе сошел с рельсов локомотив с тремя вагонами

    Упражнения в сочетании с диетой улучшили здоровье людей с преддиабетом

    Депутат исключил необходимость мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО

    Российские военные нанесли ракетные удары по ВСУ на трех направлениях

    Заместитель генсека СНГ назначен послом Казахстана в России

    Артемий Лебедев назвал «любопытное» отличие русских от американцев

    Стало известно о планах Запада вступить в конфликт на Украине через ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости