В Польше задержали украинца за попытку перевести через границу иностранцев

Пограничная служба Польши заявила о задержании перевозившего пятерых эфиопов украинца

Сотрудники пограничной службы Польши задержали гражданина Украины за попытку провезти через границу с Белоруссией пятерых иностранцев. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

В частности, пограничная служба Польши заявила о задержании украинца, перевозившего пятерых эфиопов. Инцидент произошел на участке Дубиче-Церкевне.

В ведомстве добавили, что 1 июля в Польшу через Белоруссию пытались попасть 187 человек, среди которых были граждане Сомали и Ирана. В Белоруссию из них вернулись 45 человек.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил о планах усилить границы страны. Он подчеркнул, что польско-белорусскую границу укрепят 500 полицейскими. На данный момент границу Польши охраняют 5 тысяч сотрудников Пограничной стражи и 2 тысячи солдат Войска польского.