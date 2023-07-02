Глава МВД Польши Каминьский: границу Польши с Белоруссией усилят 500 полицейскими

Польско-белорусскую границу собрались усилить 500 полицейскими. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, передает РИА Новости.

«В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений и подразделений профилактики», — заявил глава МВД республики.

Сейчас, по словам Каминьского, границу охраняют 5 тысяч сотрудников Пограничной стражи и 2 тысячи солдат Войска польского. Усиление связано с обеспокоенностью польских властей — причиной послужило присутствие в Белоруссии бойцов группы «Вагнер». В стране также отмечают, что увеличилось число попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил властям Польши подумать о своих гражданах, которые, по его словам, являются расходным материалом Запада. Политик также посоветовал администрации республики учить историю.