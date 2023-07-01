Лукашенко назвал поляков расходным материалом для Запада

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что поляки являются расходным материалом для Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил властям Польши подумать о своих гражданах, которые для Запада был является расходным материалом. Его слова приводит БелТа.

«Для Запада поляки были и остаются славянами. А это расходный материал», — заявил он. Политик также посоветовал польским властям учить историю.

«Вирус ненависти ко всему славянскому передается из поколения в поколение», — сказал Лукашенко. По его словам, от английского до французского языка слова «раб» и «славянин» звучат одинаково.

Ранее Лукашенко заявил, что США и Евросоюз превращают Польшу в «прокси-полигон» для противостояния с Россией и Белоруссией, а страны Прибалтики поражают «самоубийственным упорством в стремлении стать ударным отрядом НАТО». Также политик подчеркнул, что с политиками соседних стран необходимо поддерживать хотя бы худой мир.