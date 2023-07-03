В Госдуме ответили на вопрос о мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО

Депутат Картаполов исключил новую волну мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой волне мобилизации после ухода частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из зоны специальной военной операции (СВО) сейчас нет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам глава комитета нижней палаты парламента по обороне, президент России Владимир Путин дал четкий ответ на этот вопрос, отметив, что идет плановый набор военнослужащих на контракт.

«Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», — заключил Карлаполов.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы России в среднем ежедневно записываются 1336 человек. По словам главы ведомства, это количество новых контрактников соответствует размеру полка.