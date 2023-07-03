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00:31, 3 июля 2023Наука и техника

Обнаружена пережившая расширение звезды планета

Nature: обнаружена пережившая расширение звезды планета

Изображение: Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06029-0

Ученые Гавайского университета обнаружили планету, которая выжила во время перерождения ее родительской звезды в красного гиганта. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Планета 8 UMi b, официально названная Халла и подобная Юпитеру, вращается вокруг красного гиганта Пэкду (8 UMi) на расстоянии, равном половине расстояния, разделяющего Землю и Солнце. Группа астрономов использовала две обсерватории на горе Маунакеа (Гавайи) — WM Keck и канадско-французско-гавайский телескоп (CFHT) — и обнаружила, что Halla пережила опасную эволюцию Пэкду.

Исследователи провели наблюдения за звездными колебаниями Пэкду с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) и обнаружили, что звезда сжигает гелий в своем ядре. Это указывает на то, что звезда уже миновала фазу максимального расширения до красного гиганта. Она должна была раздуться в 1,5 раза больше орбитального расстояния Халлы, поглотив планету, прежде чем сжаться в 10 раз.

Халла напоминает теплые или горячие юпитеры, которые, как считается, изначально находятся на более отдаленных орбитах, прежде чем мигрировать во внутренние области системы. Однако в случае расширяющейся родительской звезды такое происхождение становится крайне маловероятным путем выживания для планеты Халла. Ученые предполагают, что на самом деле в системе находились две звезды, чье слияние предотвратило сильное расширение.

Третья возможность состоит в том, что Халла сформировалась недавно в результате сильного столкновения двух звезд, в результате чего сначала образовалось газовое облако, из которого затем возникла планета. Другими словами, планета Халла может быть недавно родившейся планетой «второго поколения».

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    Александр Еникеев
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