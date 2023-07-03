Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:11, 3 июля 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о надвигающихся ливнях

Глава «Метео» Шувалов: в начале июля в Центральной России выпадет до трети нормы осадков

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

В центре Европейской части России с середины следующей недели ожидаются грозы и кратковременные, но обильные дожди. Об этом в понедельник, 3 июля, телеканалу «Мир 24» заявил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Со среды, 5 июля, осадки ожидаются в Смоленской, Тверской и Брянской областях. В четверг ливни дойдут до Москвы и Подмосковья, в пятницу придут в Рязанскую, Ивановскую и Владимирскую области. Ожидается, что дожди будут идти в дневное время, при этом за несколько дней выпадет до трети месячной нормы осадков. Во время грозы возможен шквалистый ветер, предупредил метеоролог.

В начале недели погода будет жаркой — столбики термометров поднимутся до отметки плюс 26-28 градусов, в южных областях Центральной России — до плюс 30 градусов. До субботы включительно температура составит плюс 23-28 градусов днем и плюс 19-24 градуса ночью. В воскресенье она опустится до плюс 20-25 в дневное время и плюс 13-18 ночью.

Ранее ожидалось, что жителей центральных регионов России в июле ждет засуха. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что этот месяц бывает таким скудным на дожди примерно раз в восемь лет.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу впервые высказался о мятеже

    В Москве мужчина взял в заложники трех женщин и младенца

    Россиянка побывала в Катаре и рассказала об отношении местных жителей к русским

    Женщина избила ребенка в продуктовом магазине и попала на видео

    В офисе Зеленского заявили об «исторической ответственности» саммита НАТО

    «Барби» не покажут во Вьетнаме из-за карты с морскими претензиями КНР

    Россиянам назвали омолаживающую кожу еду

    В Венгрии отреагировали на планы Украины вступить в НАТО

    В Москве рассказали о столичных программах для молодых предпринимателей

    Вышел тизер последнего эпизода «Атаки титанов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости