Москвичей предупредили о надвигающихся ливнях

Глава «Метео» Шувалов: в начале июля в Центральной России выпадет до трети нормы осадков

В центре Европейской части России с середины следующей недели ожидаются грозы и кратковременные, но обильные дожди. Об этом в понедельник, 3 июля, телеканалу «Мир 24» заявил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Со среды, 5 июля, осадки ожидаются в Смоленской, Тверской и Брянской областях. В четверг ливни дойдут до Москвы и Подмосковья, в пятницу придут в Рязанскую, Ивановскую и Владимирскую области. Ожидается, что дожди будут идти в дневное время, при этом за несколько дней выпадет до трети месячной нормы осадков. Во время грозы возможен шквалистый ветер, предупредил метеоролог.

В начале недели погода будет жаркой — столбики термометров поднимутся до отметки плюс 26-28 градусов, в южных областях Центральной России — до плюс 30 градусов. До субботы включительно температура составит плюс 23-28 градусов днем и плюс 19-24 градуса ночью. В воскресенье она опустится до плюс 20-25 в дневное время и плюс 13-18 ночью.

Ранее ожидалось, что жителей центральных регионов России в июле ждет засуха. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что этот месяц бывает таким скудным на дожди примерно раз в восемь лет.