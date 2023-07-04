Мужчина вспомнил примету суеверной матери и разбогател на 17 миллионов рублей

Американец сорвал джекпот в лотерею благодаря примете, которую в детстве узнал от матери

Житель американского города Ньюпорт, штат Северная Каролина, сорвал джекпот в 200 тысяч долларов (17,9 миллиона рублей) лотерею благодаря суеверию, о котором узнал от матери в детстве. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

По дороге на работу Дональд Питтман остановился в магазине и заметил, что у него чешется рука. В детстве суеверная мать рассказывала ему, что это примета, которая предвещает удачу. Вспомнив об этом, американец решил приобрести лотерейный билет. «Мама всегда права, не так ли?» — позже объяснил свою мотивацию он.

«Я направлялся на работу и сначала не собирался останавливаться за билетом, но моя рука начала чесаться, и я положил ее в карман. Моя мама всегда говорила, что если рука чешется, нужно положить ее в карман, и деньги придут к тебе», — рассказал мужчина.

Питтман вернулся в магазин, чтобы продавщица подтвердила его выигрыш. «Когда она увидела сумму, ее глаза выпучились», — рассказал победитель. Затем он отправил фотографию билета жене, которая в ответ прислала вопросительные знаки. Американец обратил ее внимание на число, после чего они переключились на телефонный разговор.

Питтман заявил, что большую часть выигрыша он положит на сберегательный счет. Кроме того, он планирует купить мотоцикл для катания по бездорожью.

Ранее сообщалось, что житель США купил лотерейный билет во время короткой остановки у магазина табачных изделий и разбогател. Вредная привычка принесла ему 50 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей).

