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09:22, 23 июня 2023Из жизни

Вредная привычка принесла мужчине 50 тысяч долларов

В США мужчина заехал за сигаретами, купил лотерейный билет и выиграл 50 тысяч долларов

Фото: Arkansas Scholarship Lottery

Житель США Гэри Лаки купил лотерейный билет во время короткой остановки у магазина табачных изделий и разбогател. Об этом сообщает Arkansas Scholarship Lottery.

Мужчина заехал за сигаретами в магазин Paul's Discount Tobacco в городе Пайн-Блафф, штат Арканзас, и решил купить билет Quick Pick лотереи Powerball. Лаки сразу проверил свой билет, отсканировав его в магазине, и увидел, что на экране появился смайлик. «Тогда я отдал билет продавщице, чтобы она проверила его на кассе. Я понял, что выиграл крупную сумму, когда раздались звуки колоколов и сирен», — рассказывает победитель.

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Вредная привычка принесла Лаки 50 тысяч долларов (4,1 миллиона рублей). Победитель сразу сообщил о произошедшем сестре. По словам мужчины, он часто покупает лотерейные билеты, но никогда не выигрывал больше пары долларов. Лаки планирует пожертвовать часть денег церкви, а также поделиться выигрышем с братьями и сестрами.

Ранее сообщалось, что муж и жена из Австралии сорвали джекпот в лотерею. Они считают, что их везение объясняется медитациями и визуализациями выигрыша.

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    Алиса Удовик
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