Власти Москвы отчитались о реконструкции двух городских прудов

Власти Москвы отчитались о реконструкции двух прудов в Аршиновском парке на юге столицы

На юге Москвы завершилась реконструкция двух прудов в Аршиновском парке. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, его слова приводит Городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале.

«Проведены мероприятия по очистке и восстановлению Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов общей площадью 1,1 гектара», — отчитался Бирюков.

Он отметил, что каскадные водоемы были вырыты в парке в конце 1970-х годов. Реконструкция прудов началась осенью 2022 года — за это время их очистили от мусора и иловых отложений, а глубина водоемов увеличилась до двух метров. Для формирования природного дна на всей площади ложа прудов уложили 20-сантиметровый слой песка, а также обустроили зимовальные ямы для водных обитателей.

Кроме этого, специалисты отремонтировали водопропускное сооружение и береговую полосу — ее оставили откосной для удобства водоплавающих птиц. Береговые участки оформили в виде природного откоса и укрепили щебнем. Также на водной поверхности обустроили три зоны биоплато и высадили более двух тысяч растений, замедляющих зарастание водоема.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в столичном районе Марьино. На береговой полосе вдоль водоемов появятся многочисленные светильники, архитектурные формы, сотни новых деревьев и прогулочные дорожки.