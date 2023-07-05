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19:33, 5 июля 2023Из жизни

Пожилая женщина подралась с черным медведем ради своей собаки и победила

USA Today: пожилая жительница США ударила медведя в нос ради своей собаки

Фото: Mohamed Elsayed / Unsplash

64-летняя жительница США подралась с медведем, который погнался за ее собакой, и победила. Об этом сообщает USA Today.

В пятницу, 30 июня, Линн Келли из города Портер, штат Мэн, работала в саду, когда ее собака внезапно залаяла и убежала в сторону ближайшего леса. Пожилая женщина поспешила за питомицей, чтобы узнать, в чем дело. Вдруг навстречу ей из-за деревьев выскочила собака, за которой гнался черный медведь.

«Келли столкнулась с медведем вплотную, и когда он поднялся на задние лапы, она тоже выпрямилась во весь рост, а потом ударила его кулаком в нос», — говорится в отчете Департамента рыбных и природных ресурсов штата.

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Получив удар, зверь цапнул американку за запястье и убежал. Женщина вызвала скорую и была доставлена в больницу, где ей обработали рану. Сотрудники департамента заявили, что медведя, лакомившегося семечками из птичьих кормушек, замечали на окраине города за несколько дней до происшествия.

После столкновения с Келли медведь на территории города больше не появлялся.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Эти хищники встречаются на территориях от Аляски до Мексики. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и может весить до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Хавери спасла мужа и брата от трех медведей-губачей, которые считаются самыми опасными медведями в мире. Женщина набросилась на хищников с топором.

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    Никита Савин
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