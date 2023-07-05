Германия задумала поднять цены на машины из-за проблем на рынке

IFO: автопроизводители ФРГ сочли перспективы бизнеса наиболее пессимистичными с 2008 года

По итогам июня 2023 года представители германского автопромышленного сектора оценили дальнейшие перспективы развития собственного бизнеса как наиболее пессимистичные за последние 15 лет. Об этом сообщается в докладе аналитиков Института экономических исследований (Leibniz Institute for Economic Research, IFO).

Соответствующий индикатор, описывающий настроения местных автопроизводителей, рухнул до -56,9 процентных пункта (п.п), хотя в мае находился на уровне -10,3 п.п. Таким образом, за месяц показатель упал более чем в пять раз. В последний раз столь низкая оценка ожиданий фиксировалась в 2008 году (-67,8 п.п.), в начале мирового финансового кризиса. При этом ожидания отрасли снижаются уже пятый месяц кряду. Однако представители германского автопрома оценили текущее положение дел на рынке как наихудшее. За июнь соответствующий индикатор упал до 32,6 пункта, хотя в мае находился на уровне 41,3 п.п. Главной причиной стало сокращение спроса со стороны зарубежных покупателей.

На этом фоне автопроизводители планируют поднять цены на машины. Показатель соответствующих ожиданий вырос до 38,7 пункта с 25,6 п.п. в мае. Директор Центра организации производства и новых технологий IFO Оливер Фальк предположил, что рост стоимости коснется в первую очередь премиум-сегмента и электромобилей.

На фоне ухудшения настроений европейских производителей все большую роль на мировом авторынке стал играть Китай, это произошло в том числе благодаря наращиванию экспорта в Россию. Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2023 года Пекин поставил зарубежным покупателям 1,07 миллиона автомобилей. Таким образом, Китай стал мировым лидером по этому показателю, обогнав Японию.