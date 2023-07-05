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20:01, 5 июля 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали способ прославиться с помощью соцсети

Работы авторов «ВКонтакте» представят на выставке «Генерируя искусство будущего» в Эрарте

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Крупнейший в России частный музей современного искусства «Эрарта» представит выставку «Генерируя искусство будущего», состоящую из работ талантливых авторов соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном представителями соцсети.

Тему этого года — «Генерируя искусство будущего» — сформулировали с учетом развития искусственного интеллекта (ИТ), а также его влияния на эстетическое восприятие человека. Кураторы музея вместе с российской соцсетью советуют авторам поэкспериментировать со своими подходами и выйти за привычные рамки, разрешив себе использовать непривычные элементы.

По словам представителей «ВКонтакте», принять участие в конкурсе могут даже непрофессиональные или начинающие художники. Главное условие участия — опубликовать работу от лица своего сообщества с хештегом #authors_erarta.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, директор по стратегическим проектам «ВКонтакте» Зера Черешнева указала, что Эрарта является для музея особенным партнером. «Для начинающих художников выставочный опыт — уникальный шанс заявить о себе на рынке искусства. Вместе с Эрартой мы даем возможность представить свои произведения в крупнейшем частном музее современного искусства России», — заявила она.

В свою очередь, директор Эрарты по внешним связям Екатерина Атоян-Милюкова призналась, что конкурс снова и снова вызывает живой отклик среди желающих.

«Музей "Эрарта" счастлив предоставить талантливым художникам возможность выйти к зрителю офлайн — мы получаем от этого огромное удовольствие! В этом году нам с командой "ВКонтакте" стало очень интересно увидеть размышления авторов об искусственном интеллекте и, конечно, будущем искусства», — подчеркнула она.

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    Варвара Кошечкина
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