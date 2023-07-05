Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:59, 5 июля 2023Культура

Катя Лель рассказала о даре целительства

Певица Катя Лель рассказала, как узнала о своем даре целительства

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российская певица и автор песен Катя Лель рассказала, как узнала о своем даре целительства. Ее цитирует «Московский комсомолец».

По словам певицы, способности были заложены в ней с детства, и они зависят от даты рождения. «Я, например, узнала, что я — мистический персонаж, обладаю прекрасными качествами: могу помогать людям, могу предвидеть, могу наделять энергией и быть лекарем. Я это узнала уже позже в процессе жизни, когда мне стали об этом говорить люди-мистики. А, оказывается, это было заложено: нужно просто использовать науку цифр», — поделилась Лель.

Исполнительница также отметила, что к ней за помощью часто обращаются представители шоу-бизнеса, но называть их имена певица отказалась. «Обращались и артисты, но я думаю, если они захотят рассказать об этом, они сами это сделают. Просьб о помощи много, но я не могу разорваться. И если я чувствую сердцем, что хочу и должна помочь человеку, которого никогда не видела, я ему обязательно помогу», — заключила она.

Ранее Катя Лель заявила, что инопланетяне несколько раз спасали мир от ядерной войны.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на решение ПА ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» террористами

    В Россию привезли новую модель седана Kia

    В Китае не поверили словам о сбитом Украиной «Кинжале»

    Число заболевших сибирской язвой россиян возросло

    Власти опровергли атаку дрона на Кубань

    Назван способ предотвратить болезнь Альцгеймера

    Чемпионку мира по биатлону заподозрили в финансовом мошенничестве

    В граничащем с Украиной российском регионе обстреляли завод и пункт пропуска

    Туристов арестовали за съемку стюардессы во время демонстрации безопасности

    Звезда Comedy Woman рассказала о жизни в деревне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости