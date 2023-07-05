Катя Лель рассказала о даре целительства

Певица Катя Лель рассказала, как узнала о своем даре целительства

Российская певица и автор песен Катя Лель рассказала, как узнала о своем даре целительства. Ее цитирует «Московский комсомолец».

По словам певицы, способности были заложены в ней с детства, и они зависят от даты рождения. «Я, например, узнала, что я — мистический персонаж, обладаю прекрасными качествами: могу помогать людям, могу предвидеть, могу наделять энергией и быть лекарем. Я это узнала уже позже в процессе жизни, когда мне стали об этом говорить люди-мистики. А, оказывается, это было заложено: нужно просто использовать науку цифр», — поделилась Лель.

Исполнительница также отметила, что к ней за помощью часто обращаются представители шоу-бизнеса, но называть их имена певица отказалась. «Обращались и артисты, но я думаю, если они захотят рассказать об этом, они сами это сделают. Просьб о помощи много, но я не могу разорваться. И если я чувствую сердцем, что хочу и должна помочь человеку, которого никогда не видела, я ему обязательно помогу», — заключила она.

Ранее Катя Лель заявила, что инопланетяне несколько раз спасали мир от ядерной войны.