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21:52, 5 июля 2023Россия

В России оценили идею принять Украину в НАТО по частям

Сенатор Пушков усомнился в идее немецкого политика Рота принять Украину в НАТО по частям
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление немецкого политика Михаэля Рота, который предложил принять Украину в НАТО по частям. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Пушков оценил предложение Рота и назвал его оригинальным, но «совершенно неосуществимым». Он подчеркнул, что эта идея ставит под вопрос контроль Киева и над нынешними территориями Украины.

«Это быстро осознают в НАТО, а потому идею отвергнут. Но главное — это предложение — в любом случае уход в сторону от включения Украины в НАТО на обозримую перспективу», — заключил он.

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Михаэль Рот заявил, что не стоит требовать «идеального мира» на территории Украины для ее вступления в НАТО. По его мнению, с противном случае вопрос о присоединении страны к альянсу придется отложить «до второго пришествия».

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    Марина Совина
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