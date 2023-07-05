Жителей Подмосковья предупредили о шквалистом ветре с грозами и ливнями

Синоптик Шувалов предупредил жителей Европейской части России о грядущих ливнях с грозами

В ближайшее время западные и северо-западные районы Подмосковья накроют мощные осадки. Ливни с грозами ожидаются в ряде городов, включая Дмитров, Клин, Солнечногорск, приводит слова руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова NEWS.ru.

По его словам, температура воздуха в вышеперечисленных городах составит 23-25 градусов. Фронт движется в северо-восточном направлении, из-за чего в Москве будет облачно.

Ранее Шувалов предупреждал о грозах и кратковременных проливных дождях в центре Европейской части России с середины следующей недели. Осадки будут носить обильный характер и затронут в том числе жителей Москвы. Кроме того, ряд областей также столкнется со шквалистым ветром.

В среду осадки ожидаются в Смоленской, Тверской и Брянской областях. Столицу и Подмосковье накроют дожди в четверг, а на следующей день осадки придут в Рязанскую, Ивановскую и Владимирскую области. В результате за несколько дней в Европейской части выпадет до трети месячной нормы осадков.