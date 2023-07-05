Сообщение об угрозе удара беспилотника в российском городе опровергли

Информация об угрозе удара беспилотника в Крымске оказалась фейком

Сообщение об угрозе удара беспилотника в российском городе Крымск оказалось недостоверным.

Ранее 5 июля в мессенджерах и соцсетях появился скриншот сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в котором говорится об угрозе удара беспилотника в Крымске. В связи с этим людей призвали пройти в укрытие.

Глава Крымского района Сергей Лесь опроверг сообщение об угрозе удара беспилотника. «Это ложная информация. Ситуация в городе Крымске стабильная. Угрозы для жителей нет».

Кроме того, как пишет РИА Новости, распространяемые данные назвали фейковыми и в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Информация об угрозе удара беспилотника в Крымске не распространилась в СМИ, однако многие издания написали опровержение.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»