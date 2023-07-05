В ООН не увидели прогресса в вопросе движения судов в рамках зерновой сделки

В ООН заявили, что прогресса в вопросе движения судов в рамках зерновой сделки нет

Прогресса в работе совместного координационного центра по движению судов в рамках зерновой сделки нет. Об этом со ссылкой на заявление заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака сообщает ТАСС.

«Какого-либо заметного прогресса с момента наших последних сообщений [о работе СКЦ] нет», — сказал Хак во время брифинга, комментируя текущую ситуацию.

Ранее стало известно, что в ООН запланировали визит в Россию ради сохранения зерновой сделки.