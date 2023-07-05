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19:44, 5 июля 2023Мир

В ООН не увидели прогресса в вопросе движения судов в рамках зерновой сделки

В ООН заявили, что прогресса в вопросе движения судов в рамках зерновой сделки нет

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Прогресса в работе совместного координационного центра по движению судов в рамках зерновой сделки нет. Об этом со ссылкой на заявление заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака сообщает ТАСС.

«Какого-либо заметного прогресса с момента наших последних сообщений [о работе СКЦ] нет», — сказал Хак во время брифинга, комментируя текущую ситуацию.

Ранее стало известно, что в ООН запланировали визит в Россию ради сохранения зерновой сделки.

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    Варвара Кошечкина
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