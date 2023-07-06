Собянин рассказал о восстановлении уникальных зданий «рубль за метр»

Собянин рассказал о восстановлении уникальных зданий по программе «рубль за метр»

22 уникальных здания восстановили в столице за 10 лет благодаря программе «один рубль за квадратный метр в год». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Глава столицы отметил, что программа была разработана в 2012 году. По ее условиям инвесторы могут арендовать аварийный памятник архитектуры на 49 лет — после окончания реставрационных работ арендная плата в год составит один рубль за квадратный метр. На реставрацию объекта отводится до пяти лет.

«Мы спасаем уникальные особняки от неминуемого разрушения. А инвесторы получают для ведения бизнеса здания с богатой историей и выгодной локацией в долгосрочную аренду за символическую плату», — объяснил Собянин.

В число зданий, восстановленных по программе, вошли жилой дом купца Николая Баулина XIX века, Чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде, городская усадьба Андрея Сытина, особняк Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке и другие объекты.

Сейчас в рамках программы в столице реставрируют 11 памятников середины XVIII — начала XX века. Среди них — водонапорная башня 1-м Павелецком проезде, проездные ворота Хорошевского конного завода, главный дом Фряновской шерстопрядильной мануфактуры и конюшни с каретным сараем Ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых.

Ранее Собянин рассказал о ходе реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах — работы планируют завершить к сентябрю 2023 года. Дворец возведен в стиле советского модернизма и является объектом культурного наследия.