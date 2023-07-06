Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:19, 6 июля 2023Россия

Собянин рассказал о восстановлении уникальных зданий «рубль за метр»

Собянин рассказал о восстановлении уникальных зданий по программе «рубль за метр»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

22 уникальных здания восстановили в столице за 10 лет благодаря программе «один рубль за квадратный метр в год». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Глава столицы отметил, что программа была разработана в 2012 году. По ее условиям инвесторы могут арендовать аварийный памятник архитектуры на 49 лет — после окончания реставрационных работ арендная плата в год составит один рубль за квадратный метр. На реставрацию объекта отводится до пяти лет.

«Мы спасаем уникальные особняки от неминуемого разрушения. А инвесторы получают для ведения бизнеса здания с богатой историей и выгодной локацией в долгосрочную аренду за символическую плату», — объяснил Собянин.

В число зданий, восстановленных по программе, вошли жилой дом купца Николая Баулина XIX века, Чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде, городская усадьба Андрея Сытина, особняк Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке и другие объекты.

Сейчас в рамках программы в столице реставрируют 11 памятников середины XVIII — начала XX века. Среди них — водонапорная башня 1-м Павелецком проезде, проездные ворота Хорошевского конного завода, главный дом Фряновской шерстопрядильной мануфактуры и конюшни с каретным сараем Ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых.

Ранее Собянин рассказал о ходе реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах — работы планируют завершить к сентябрю 2023 года. Дворец возведен в стиле советского модернизма и является объектом культурного наследия.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко раскрыл местонахождение Пригожина

    Появились новые подробности о состоянии Мадонны после выписки из больницы

    Губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского городского округа

    Глава ЦБ предупредила о рисках ускорения инфляции из-за слабого рубля

    Лукашенко встретится с Путиным для обсуждения ЧВК «Вагнер»

    Пушилин заявил об отсутствии бойцов ЧВК «Вагнер» на территории ДНР

    Названы сроки ходовых испытаний российского «Можайска»

    Россиянам посоветовали не въезжать в Германию на машинах с российскими номерами

    Генсек НАТО назвал местонахождение ЧВК «Вагнер»

    Лукашенко рассказал о прогрессе в вопросе размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости