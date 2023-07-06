Стало известно о наследниках Берлускони

Anza: экс-премьер-министр Италии Берлускони оставил спутнице и брату по 100 млн евро

Скончавшийся в июне экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оставил своей спутнице 33-летней Марте Фашине, с которой сыграл «символическую» свадьбу, 100 миллионов евро наследства. Об этом стало известно Anza.

Большая часть из наследства в 7,1 миллиардов евро отойдет двум его старшим детям от первой жены Карлы Эльвиры Лучии Далль'Ольо, которых зовут Пьерсильвио и Марина. Они вместе получат 53 процента от принадлежавшей Берлускони доли в холдинге Fininvest.

Также 100 миллионов евро получит младший брат политика Паоло. Еще 30 миллионов евро получит товарищ Берлускони, предприниматель Марчелло Делл'Утри.

12 июня Берлускони умер в возрасте 86 лет в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Причиной стал хронический миеломоноцитарный лейкоз.