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13:13, 6 июля 2023Мир

Стало известно о наследниках Берлускони

Anza: экс-премьер-министр Италии Берлускони оставил спутнице и брату по 100 млн евро
Марта Фашина

Марта Фашина. Фото: Yara Nardi / Reuters

Скончавшийся в июне экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оставил своей спутнице 33-летней Марте Фашине, с которой сыграл «символическую» свадьбу, 100 миллионов евро наследства. Об этом стало известно Anza.

Большая часть из наследства в 7,1 миллиардов евро отойдет двум его старшим детям от первой жены Карлы Эльвиры Лучии Далль'Ольо, которых зовут Пьерсильвио и Марина. Они вместе получат 53 процента от принадлежавшей Берлускони доли в холдинге Fininvest.

Также 100 миллионов евро получит младший брат политика Паоло. Еще 30 миллионов евро получит товарищ Берлускони, предприниматель Марчелло Делл'Утри.

12 июня Берлускони умер в возрасте 86 лет в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Причиной стал хронический миеломоноцитарный лейкоз.

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    Александр Слабиев
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