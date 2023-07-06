Лукашенко оценил возможность ЧВК «Вагнер» восстать против него

Президент Белоруссии Лукашенко счел маловероятным восстание ЧВК «Вагнер» против Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» вряд ли повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. Цитату приводит ТАСС.

«Гадать на кофейной гуще смысла нет... В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми», — подчеркнул политик, оценивая возможность бунта боевиков ЧВК в Белоруссии.

26 июня российский президент Владимир Путин предложил не участвовавшим в событиях 23-24 июня вагнеровцам продолжить службу в России, заключив контракт с Минобороны или другим силовым ведомством, либо уйти в отставку или «уйти в Белоруссию».

До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в ударе по лагерю вагнеровцев, а утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отправились в Москву. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, продлившихся весь день, Пригожин объявил о возвращении вагнеровцев в полевые лагеря.

