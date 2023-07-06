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11:34, 6 июля 2023Бывший СССР

Пушилин заявил об отсутствии бойцов ЧВК «Вагнер» на территории ДНР

Врио главы ДНР Пушилин: бойцов ЧВК «Вагнер» на территории ДНР сейчас нет

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Бойцов Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» нет на территории Донецкой народной республики. Об этом завил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«"Музыкантов" (бойцов группы "Вагнер" — прим. «Ленты.ру») нет [в ДНР], они на территории Луганской Народной Республики базировались и на какие-то моменты, периоды, когда шел процесс освобождения Артемовска, да, были, а сейчас "музыкантов" на территории республики нет», — сказал Пушилин.

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    Виктория Кондратьева
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