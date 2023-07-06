Пушилин заявил об отсутствии бойцов ЧВК «Вагнер» на территории ДНР

Врио главы ДНР Пушилин: бойцов ЧВК «Вагнер» на территории ДНР сейчас нет

Бойцов Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» нет на территории Донецкой народной республики. Об этом завил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«"Музыкантов" (бойцов группы "Вагнер" — прим. «Ленты.ру») нет [в ДНР], они на территории Луганской Народной Республики базировались и на какие-то моменты, периоды, когда шел процесс освобождения Артемовска, да, были, а сейчас "музыкантов" на территории республики нет», — сказал Пушилин.

