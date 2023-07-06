Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко сравнил ВС Белоруссии с ЧВК «Вагнер»

Лукашенко заявил, что ВС Белоруссии не уступают ЧВК «Вагнер» в боеспособности

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил Вооруженные силы (ВС) республики с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом он высказался на встрече с журналистами, передает БелТА.

По его словам, в своей боеспособности подразделения ВС Белоруссии не уступают «Вагнеру», командиры которого с удовольствием готовы поделиться военным опытом с армией страны.

Ранее Лукашенко заявлял, что ЧВК «Вагнер» может быть задействована для обороны в случае размещения на белорусской территории.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко заявил о нежелании Путина «мочить» Пригожина

    Лукашенко предрек консультации с Россией по применению ядерного оружия

    В Подмосковье мужчина погиб во время ремонта кондиционера

    Лукашенко сравнил ВС Белоруссии с ЧВК «Вагнер»

    Собянин рассказал о поддержке участников СВО после их возвращения домой

    Алеся Кафельникова прошлась по подиуму иностранного показа в откровенном наряде

    Заведующую российским детсадом задержали после обнаружения погибшего ребенка

    Украину предупредили о последствиях в случае атаки на ЗАЭС

    Захарова заявила о применении протестующими во Франции оружия с Украины

    Петербуржцы провели ночь в очереди из-за отказов зачислить их детей в школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости