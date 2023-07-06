Лукашенко сравнил ВС Белоруссии с ЧВК «Вагнер»

Лукашенко заявил, что ВС Белоруссии не уступают ЧВК «Вагнер» в боеспособности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил Вооруженные силы (ВС) республики с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом он высказался на встрече с журналистами, передает БелТА.

По его словам, в своей боеспособности подразделения ВС Белоруссии не уступают «Вагнеру», командиры которого с удовольствием готовы поделиться военным опытом с армией страны.

Ранее Лукашенко заявлял, что ЧВК «Вагнер» может быть задействована для обороны в случае размещения на белорусской территории.