Сербия заявила о готовности запретить экспорт оружия

Президент Сербии заявил о готовности запретить экспорт оружия ради безопасности страны

Сербия готова запретить экспорт оружия ради собственной безопасности, заявил президент страны Александр Вучич. Его слова приводит ТАСС.

«На следующей неделе я, скорее всего, подпишу решение о запрете дальнейшего экспорта оружия и боеприпасов. Проверим, как обстоят дела с контрактами. [Вводится] запрет на вывоз любого оружия, любых боеприпасов из Сербии», — сказал политик.

По его словам, национальные интересы Белграда в данный момент находятся под угрозой крайней степени, нужно быть готовым ко всему на случай внешней агрессии.

Ранее Вучич обвинил Косово в намерении совершить новое нападение на сербов в то же время, когда Украина устроит атаку в рамках контрнаступления. Он также выразил опасение, что наступательная операция албанских властей будет еще сильнее в плане террора.