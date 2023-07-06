Сербия заявила о готовности запретить экспорт оружия
Сербия готова запретить экспорт оружия ради собственной безопасности, заявил президент страны Александр Вучич. Его слова приводит ТАСС.
«На следующей неделе я, скорее всего, подпишу решение о запрете дальнейшего экспорта оружия и боеприпасов. Проверим, как обстоят дела с контрактами. [Вводится] запрет на вывоз любого оружия, любых боеприпасов из Сербии», — сказал политик.
По его словам, национальные интересы Белграда в данный момент находятся под угрозой крайней степени, нужно быть готовым ко всему на случай внешней агрессии.
Ранее Вучич обвинил Косово в намерении совершить новое нападение на сербов в то же время, когда Украина устроит атаку в рамках контрнаступления. Он также выразил опасение, что наступательная операция албанских властей будет еще сильнее в плане террора.