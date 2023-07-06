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12:42, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко оценил вероятность ядерного удара в ходе СВО

Лукашенко: СВО не станет причиной ядерного удара, но он возможен при агрессии НАТО

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его рассуждения приводятся в Telegram-канале БЕЛТА.

«Мне кажется, что война в Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны», — полагает он.

При этом Лукашенко сказал, что такое развитие событий возможно в случае недружественных действий со стороны НАТО. «Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны», — добавил он.

Ранее глава Белоруссии объяснил, что тактическое ядерное оружие было размещено в стране в целях обороны. Лукашенко предупредил: если кто-то решится на акт агрессии против республики, ответ на это будет мгновенным.

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    Варвара Кошечкина
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