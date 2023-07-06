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10:46, 6 июля 2023Мир

Пророссийские хакеры потребовали выкуп за грузовой порт Toyota

JT: пророссийские хакеры парализовали работу крупного порта Toyota в японском городе Нагоя

Фото: ccfarmer / Wikimedia

Группа пророссийских хакеров из группировки LockBit парализовала работу крупного порта Toyota в японском городе Нагоя с помощью вредоносной программы, требуя выкуп за восстановление нормальной работы компьютерной инфраструктуры порта. Об этом сообщает Japan Times (JT) со ссылкой на представителей управляющей компании порта.

В результате хакерской атаки крупнейший порт Японии по общему грузообороту, который задействован в обработке экспортных и импортных грузов Toyota, оказался парализован из-за вредоносной программы, шифрующей входящие и исходящие данные в системе, что делает невозможным погрузку и разгрузку грузов.

Сбой работы зарегистрирован в 6:30 утром 4 июля (23:30 мск), но работы порта не восстановлена до сих пор.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из подразделений Национальной системы здравоохранения. Ответственность за атаку на себя взяла хакерская группировка BlackCat, также известная как ALPHV, заявив, что ей удалось получить доступ к личным данным медицинских работников и клиентов треста, включая сведения об их банковских картах.

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    Виктория Кондратьева
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