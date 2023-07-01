Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:51, 1 июля 2023Мир

Хакеры взломали базы данных британских больниц

The Daily Telegraph: хакеры заявили о крупнейшей утечке базы данных больниц в Британии

Фото: Mario Aurich / Globallookpress.com

Спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из подразделений Национальной системы здравоохранения (NHS). Об этом сообщается на сайте газеты The Daily Telegraph.

Отмечается, что нападению подверглись компьютеры Barts Health — столичного треста NHS, объединяющего шесть больниц и десять медицинских центров в лондонском Сити и Ист-Энде и являющегося одним из крупнейших в стране. В этих базах данных может храниться информация о 2,5 миллиона пациентов.

Ответственность за атаку на себя взяла хакерская группировка BlackCat, также известная как ALPHV, заявив, что ей удалось получить доступ к личным данным медицинских работников и клиентов треста, включая сведения об их банковских картах.

Хакеры сообщили, что в их распоряжении имеются конфиденциальные документы подданных Великобритании и пригрозили, что обнародуют их, если представители треста не выйдут на связь в течение трех дней. Общий объем похищенной информации составляет семь терабайт, что хакеры называют крупнейшей утечкой в истории NHS.

По данным The Daily Telegraph, к расследованию инцидента подключился Национальный центр кибербезопасности королевства, входящий в структуру британской службы радиоэлектронной разведки.

В июне крупномасштабной хакерской атаке подвергся Минздрав США. Злоумышленники получили доступ к данным, использовав приложения MOVEit, говорится в материале. Хакерам удалось рассекретить по меньшей мере десятки тысяч документов с личными данными американцев. При этом системы департамента не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    В США усомнились в шансах Байдена дожить до конца года

    Хакеры взломали базы данных британских больниц

    Глава ЦРУ тайно обсуждал с Зеленским планы Киева по возвращению территорий

    Лукашенко порассуждал о необходимости ядерного оружия

    Во Франции полиция в ходе протестов арестовала более 270 человек

    Генерал США порассуждал о возможности избежать войны между великими державами

    Китаю предрекли скорую возможность добывать ископаемые на Луне

    В США призвали запретить финансировать Украину до завершения конфликта

    В Польше выразили опасения из-за нахождения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

    Премьер Франции попросила всех министров находиться в Париже из-за протестов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости