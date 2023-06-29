Минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке

Bloomberg: минздрав США в июне подвергся крупномасштабной хакерской атаке

В июне министерство здравоохранения США подверглось крупномасштабной хакерской атаке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации чиновника ведомства, речь идет о крупномасштабном инциденте. Злоумышленники получили доступ к данным, использовав приложения MOVEit, говорится в материале. Хакерам удалось рассекретить по меньшей мере десятки тысяч документов с личными данными американцев. При этом системы департамента не пострадали.

Руководство минздрава подозревает в совершении атаки Clop, ассоциируемой на Западе с Россией. Однако никаких доказательств этому не приводится.

Ранее экс-сотрудница военной разведки США Ребека Коффлер заподозрила Россию в попытке организовать киберармагеддон в США. Своим мнением она поделилась, рассуждая о продолжающейся хакерской атаке, в ходе которой хакеры из группировки Clop украли данные американских компаний и госорганов.