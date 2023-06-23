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15:37, 23 июня 2023Интернет и СМИ

Россию заподозрили в организации киберармагеддона в США

Экс-сотрудница разведки США Коффлер назвала целью России киберармагеддон в США

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Россию заподозрили в попытке организовать «киберармагеддон» в США. Такое мнение высказала экс-сотрудница военной разведки США Ребека Коффлер в статье для Fox News, рассуждая о продолжающейся хакерской атаке, в ходе которой хакеры из группировки Clop, ассоциируемой на Западе с Россией, украли данные американских компаний и госорганов.

«Президент России Владимир Путин почти наверняка сообщает команде [президента США Джо] Байдена, что у Москвы есть все необходимое, чтобы развязать гораздо более разрушительную атаку на США, которая приведет к "киберармагеддону", — пишет Коффлер. — Я считаю, что Россия обладает необходимыми возможностями и волей для проведения катастрофической кибератаки при определенных обстоятельствах».

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По мнению Коффлер, кибератака на США, которую приписали хакерской группировке Clop, почти наверняка была срежиссирована в Кремле. Она заявила, что российская разведка «регулярно нанимает киберпреступников для проведения громких киберопераций».

Она также сочла неслучайным выбор в качестве жертв университета, являющегося подрядчиком Минэнерго США, а также хранилища переработанных ядерных отходов. «Ядерное оружие и кибероружие связаны в российской военной науке, поскольку оба способны нанести катастрофический ущерб стране-мишени», — полагает Коффлер.

Коффлер родилась и выросла в СССР, окончила факультет иностранных языков Московского государственного педагогического университета. Вскоре после этого она переехала в США, где начала сотрудничать с военной разведкой. Сама себя она называет «аналитиком разведки, специализирующимся на мышлении Путина». Автор книги «Правила Путина: тайный план России как одолеть Америку».

Ранее в июне стало известно, что хакеры из группировки Clop провели масштабную кибератаку на страны Запада и украли данные сотен компаний и государственных учреждений. Пока речь идет только о компаниях и ведомствах в США и Великобритании, среди самых крупных целей выделяются «Би-би-си», British Airways, Shell и американское Министерство энергетики. При этом сами киберпреступники пообещали не использовать данные госведомств, сосредоточившись на получении выкупа от коммерческих предприятий.

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    Вениамин Лыков
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