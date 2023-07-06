Пост Трампа мог подтолкнуть участника штурма Капитолия к поиску Обамы

AP: экс-президент США Трамп опубликовал в соцсети предположительный адрес Обамы

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал на странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social пост с предположительным адресом прежнего американского лидера Барака Обамы. Об этом пишет Associated Press.

Впоследствии, 29 июня текущего года, некий пользователь репостнул запись, добавив текст «Я его окружил». Он также сообщил, что якобы хочет «выбрать лучший ракурс для выстрела». В тот же день мужчину, оказавшегося участником штурма Капитолия в 2020 году, задержали возле дома Обамы по обвинению в том, что он в течение двух лет скрывался от закона.

В фургоне 37-летнего Тейлора Таранто обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, патроны и материалы для изготовления коктейля Молотова. Прокуратура считает, что публикация Трампа могла подтолкнуть его к поиску Обамы.

6 января 2020 года сторонники Трампа устроили штурм Капитолия из-за несогласия с его проигрышем на президентских выборах. Позже стало известно, что экс-президент отказался отозвать захвативших Капитолий протестующих.