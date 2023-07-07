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19:20, 7 июля 2023Бывший СССР

В Киеве заявили об антиукраинской позиции США

Экс-советник Кучмы Соскин: позиция США становится антиукраинской, несмотря на Зеленского

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что позиция США становится антиукраинской, несмотря на действия нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Мечется, мечется Зеленский, но это ему ничего не дает, потому что позиция Соединенных Штатов становится все более открыто жесткой и антиукраинской. Будем прямо говорить», — высказался он.

Как считает Соскин, США хотят, чтобы Киев от них «отцепился» с призывами оказать финансовую и военною помощь. По этой причине американский президент Джо Байден планирует поставить украинской армии кассетные боеприпасы, убежден экс-советник Кучмы. По его мнению, присоединение Украины к НАТО будет заблокировано Вашингтоном в любом виде на саммите блока в Вильнюсе.

Ранее стало известно, что администрация Байдена 7 июля объявит о новом пакете военной помощи Киеву, в который войдут кассетные боеприпасы. Американские официальные лица считают, что поставка этих снарядов даст Украине преимущество, так как запасы обычных вооружений республики истощаются.

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    Кристина Есикова
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