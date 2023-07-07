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02:56, 7 июля 2023Мир

Посол ответил на критику США о непрофессиональном поведении российских летчиков

Посол РФ в США Антонов назвал лишенными смысла обвинения Пентагона в адрес ВС РФ в Сирии
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на критику США о непрофессиональном поведении российских летчиков в Сирии. Его комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

«Регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла», — заявил посол. По его словам, подобные заявления отвлекают от того, что американские летчики сами ежедневно нарушают правила безопасности полетов и находятся в Сирии вопреки нормам международного права. «По сути, оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью выполнения контртеррористических задач», — добавил он.

Антонов подчеркнул, что политика американских властей в Сирии «несет в себе мощный деструктивный заряд», а также препятствует стабилизации ситуации и негативно влияет на обстановку на Ближнем Востоке.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что российские истребители помешали американским беспилотникам в Сирии, которые проводили операции против ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

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    Марина Совина
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