Названы простые правила для защиты от отравления на даче

Терапевт Оксана Драпкина: для защиты от отравления на даче нужно соблюдать гигиену

Есть простые правила, которые помогут избежать отравления на даче, утверждает терапевт Оксана Драпкина. Об этом пишет издание «Газета.ру».

Специалистка рассказала, что при употреблении в пищу продуктов, в которых накопились бактерии и выделяемые ими токсины, развивается пищевая токсикоинфекция. Для защиты от этого нужно соблюдать гигиену.

Люди чаще пьют некипяченую воду, едят недостаточно вымытые овощи и фрукты, в тепле продукты портятся быстрее. Кроме того, появились мухи, переносящие огромное количество опасных инфекций Оксана Драпкина профессор, академик РАН, заслуженный врач России, терапевт

По словам Драпкиной, необходимо мыть руки с мылом, не есть грязные овощи и фрукты и не пить некипяченую воду. Скоропортящиеся продукты следует обязательно хранить при низкой температуре. Кроме того, нужно следить, чтобы сырые мясо, птица и рыба не контактировали с готовой едой.

Врач предложила следовать следующим правилам:

мыть руки с мылом перед едой и готовкой

пить только кипяченую или бутилированную воду

мыть овощи и фрукты под проточной и кипяченой водой

не покупать уже нарезанные фрукты и овощи

хранить скоропортящиеся продукты в сумке-холодильнике<‘/li>

держать сырые продукты отдельно от готовой пищи

хорошо прожаривать мясо и рыбу

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