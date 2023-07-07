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19:53, 7 июля 2023Забота о себе

Названы простые правила для защиты от отравления на даче

Терапевт Оксана Драпкина: для защиты от отравления на даче нужно соблюдать гигиену

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Есть простые правила, которые помогут избежать отравления на даче, утверждает терапевт Оксана Драпкина. Об этом пишет издание «Газета.ру».

Специалистка рассказала, что при употреблении в пищу продуктов, в которых накопились бактерии и выделяемые ими токсины, развивается пищевая токсикоинфекция. Для защиты от этого нужно соблюдать гигиену.

Люди чаще пьют некипяченую воду, едят недостаточно вымытые овощи и фрукты, в тепле продукты портятся быстрее. Кроме того, появились мухи, переносящие огромное количество опасных инфекций

Оксана Драпкинапрофессор, академик РАН, заслуженный врач России, терапевт

По словам Драпкиной, необходимо мыть руки с мылом, не есть грязные овощи и фрукты и не пить некипяченую воду. Скоропортящиеся продукты следует обязательно хранить при низкой температуре. Кроме того, нужно следить, чтобы сырые мясо, птица и рыба не контактировали с готовой едой.

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Врач предложила следовать следующим правилам:

  • мыть руки с мылом перед едой и готовкой
  • пить только кипяченую или бутилированную воду
  • мыть овощи и фрукты под проточной и кипяченой водой
  • не покупать уже нарезанные фрукты и овощи
  • хранить скоропортящиеся продукты в сумке-холодильнике<‘/li>
  • держать сырые продукты отдельно от готовой пищи
  • хорошо прожаривать мясо и рыбу

Ранее врач-терапевт Павел Раменский рассказал о симптомах заражения сальмонеллой. По его словам, в такой ситуации появляется боль в животе, жар, тошнота, диарея, а в некоторых случаях развиваются серьезные осложнения, такие как сепсис и инфекционный шок.

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    Олег Парамонов
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