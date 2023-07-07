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18:39, 7 июля 2023Среда обитания

Лепс рассказал о переезде в Москву

Певец Григорий Лепс рассказал, что переезд в Москву из провинциального города дался тяжело

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Григорий Лепс рассказал, что переезд в Москву из Сочи дался ему нелегко, а привыкание к мегаполису заняло много времени. Воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой в интервью для YouTube-шоу «Команда».

«В общем-то, тяжеловато первое время было, как и всем. А кому было легко?» — отметил Лепс. Он добавил, что долго, около двух лет, привыкал к жизни в столице после провинциального города.

Артист также рассказал, что первое время в Москве он находился под «опекой» неназванных людей, которые в данный момент «уже не живут с нами». Певец признался, что они не только помогали и поддерживали, но и давали ему деньги на квартиру. Кроме того, они занимались продвижением Лепса и ходили с записями его песен на радио и в различные студии.

В июне блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о сложностях переезда в Москву из Санкт-Петербурга. Она сообщила, что первое время у нее была депрессия из-за смены места жительства.

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    Полина Кислицына
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