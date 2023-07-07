В России девушку отказались впускать в аквапарк из-за купальника

В Екатеринбурге девушку не впустили в аквапарк из-за купальника

В Екатеринбурге девушку отказались впускать в аквапарк из-за купальника. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ».

Причиной отказа стало то, что горожанка собиралась прийти в аквапарк в буркини — купальном костюме, полностью закрывающем тело. Пляжная одежда такого фасона распространена в мусульманских странах.

В беседе с девушкой администратор пояснила, что посетителям аквапарка запрещено полностью покрывать свое тело по соображениям безопасности. Так и не сумевшая попасть в аквапарк жительница настаивает на своем праве посещать публичные места с учетом религиозных убеждений, которых она придерживается.

В беседе с корреспондентом издания сотрудница аквапарка подтвердила факт обращения девушки и данный ей отказ. «Также санитарные нормы: вдруг у человека какое-то заболевание кожи или раны, которые инструкторы не смогут увидеть», — сказала администратор.

Ранее в интернете было опубликовано видео избиения девушки, отдыхавшей на одном из городских пляжей Ярославля. Поводом к этому стал купальник, который показался окружающим слишком откровенным. На кадрах видно, как одна из отдыхавших неподалеку женщин набрасывается на девушку, валит ее на землю и избивает скрученным полотенцем.