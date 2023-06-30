Россиянка избила загоравшую на пляже девушку из-за купальника и попала на видео

В Ярославле женщина избила девушку из-за ее открытого купальника и попала на видео

В Ярославле женщина избила загоравшую на пляже девушку из-за купальника, который показался ей слишком откровенным. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах женщина, разбежавшись, налетает на отдыхающую и с размаха бьет ее по голове. Затем она берет девушку за шею и бросает на землю. После этого она наносит пострадавшей несколько ударов свернутым полотенцем. Девушка при этом не оказывает сопротивления и лежит, обхватив голову рукой.

По словам друзей избитой россиянки, причиной конфликта послужил ее открытый купальник, который отдыхавшие неподалеку женщины посчитали развратным. После случившегося на место вызвали полицию.

Ранее в Екатеринбурге отдыхавшие у пруда горожане устроили массовую драку и попали на видео. В конфликте участвовали как мужчины, так и женщины. За происходящим наблюдали находившиеся на пляже дети.