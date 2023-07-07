Сотрудница паспортного контроля разрушила отпуск туристки одной ошибкой

Mirror: сотрудница аэропорта случайно порвала паспорт туристки, и ее не пустили на рейс

Сотрудница аэропорта на паспортном контроле случайно повредила проездной документ туристки из Белфаста и одной ошибкой разрушила ее отпуск. Своей историей ирландка поделилась в TikTok, на нее обратило внимание издание The Mirror.

Путешественница Дженнифер МакКечни (Jennifer McKechnie) рассказала, что ее мечты о том, чтобы погреться на солнце, рухнули после того, как ее не пустили на рейс из-за повреждения в паспорте.

«Девушка на регистрации порвала его, когда сканировала, и ее начальник сказал, что документ поврежден слишком сильно, чтобы я могла летать…» — пожаловалась МакКечни.

После неприятного инцидента в аэропорту туристка поехала в паспортный стол и попыталась там обновить свой документ или получить временный аналог, с которым она могла бы успеть на более поздний рейс. Однако там ей отказали.

«Паспортный стол сказал нет!» — говорит МакКечни на еще одном видео и бросает паспорт на заднее сиденье своей машины.

Ранее туристка забыла проверить срок действия своего паспорта и из-за этого не смогла поехать в круиз стоимостью более трех тысяч фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей). 67-летняя Кристин Бентам (Christine Bentham) из Уэльса должна была отправиться в дорогой круиз по Балтийскому морю с семьей. В назначенный день она приехала в порт Саутгемптона, откуда стартовало путешествие, но туристку не пустили на борт из-за просроченного паспорта.