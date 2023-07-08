Стало известно об атаке беспилотника на приграничный российский регион

Baza: беспилотник атаковал военкомат в Курской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание военного комиссариата в граничащей с Украиной Курской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Как стало известно Baza, атака на приграничный российский регион произошла в ночь с 7 на 8 июля.

БПЛА сбросил на крышу военкомата два боеприпаса. В результате налета никто не пострадал.

Ранее в субботу, 8 июля, сообщалось, что силы противовоздушной обороны в Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотника. Обстановка в регионе находится на контроле губернатора Александра Гусева.

Президент России Владимир Путин заявлял, что, если атаки на прилегающие территории государства будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.