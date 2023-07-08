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12:04, 8 июля 2023Россия

Стало известно об атаке беспилотника на приграничный российский регион

Baza: беспилотник атаковал военкомат в Курской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание военного комиссариата в граничащей с Украиной Курской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Как стало известно Baza, атака на приграничный российский регион произошла в ночь с 7 на 8 июля.

БПЛА сбросил на крышу военкомата два боеприпаса. В результате налета никто не пострадал.

Ранее в субботу, 8 июля, сообщалось, что силы противовоздушной обороны в Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотника. Обстановка в регионе находится на контроле губернатора Александра Гусева.

Президент России Владимир Путин заявлял, что, если атаки на прилегающие территории государства будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.

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    Марк Леонов
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