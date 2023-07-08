Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 8 июля 2023Мир

В НАТО забеспокоились ценой поддержки Украины

Politico: в НАТО растет беспокойство, какой ценой они смогут поддерживать Украину

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Среди союзников США по НАТО растет беспокойство по поводу того, как долго и какой ценой они смогут продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией, высказывают мнение обозреватели газеты Politico.

Несмотря на сказанные 7 июля слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и предоставят ей «исключительное количество вооружения и возможностей», даже внутри страны тревожные голоса звучат все громче, указывает издание.

В частности, все больше членов Республиканской партии в Конгрессе США и республиканцев-кандидатов в президенты выражают возражения против финансирования Украины. «Это, в свою очередь, вызвало опасения по всей Европе, что победа Республиканской партии в Белом доме в следующем году может разрушить альянс», — отмечается в материале.

В связи с этим предсказываются «точки напряженности» и острые разногласия на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе по поводу того, стоит ли направлять Украину на путь членства в альянсе.

«НАТО должно выступить единым фронтом на саммите. Таким образом, простой такой — просто отвечать на краткосрочные вопросы; а более важные вопросы, требующие консенсуса от союзников, немного отодвигаются на второй план», — высказала рекомендацию о теме членства Украины в альянсе Рэйчел Риццо, сотрудник Европейского центра НАТО.

Ранее Салливан высказался, что Джо Байден будет рад возможности встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Также глава США приветствовал присутствие президента Украины в Вильнюсе.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-командиры «Азова» вернулись на Украину из Турции

    В НАТО забеспокоились ценой поддержки Украины

    Москвичи вспомнили популярную схему обмана при обмене валют в 90-е годы

    В США удивились реакции Макрона на заявление Зеленского о ЗАЭС

    Пластический хирург предупредила об опасности желания скопировать нос звезды

    В Москве заметили и сняли на видео человека в ростовом костюме женской матки

    Медведев вышел в 1/8 финала Уимблдона

    В США выступили против решения поставить Украине кассетные боеприпасы

    Названы самые популярные у туристов направления этим летом

    Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости