В НАТО забеспокоились ценой поддержки Украины

Politico: в НАТО растет беспокойство, какой ценой они смогут поддерживать Украину

Среди союзников США по НАТО растет беспокойство по поводу того, как долго и какой ценой они смогут продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией, высказывают мнение обозреватели газеты Politico.

Несмотря на сказанные 7 июля слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и предоставят ей «исключительное количество вооружения и возможностей», даже внутри страны тревожные голоса звучат все громче, указывает издание.

В частности, все больше членов Республиканской партии в Конгрессе США и республиканцев-кандидатов в президенты выражают возражения против финансирования Украины. «Это, в свою очередь, вызвало опасения по всей Европе, что победа Республиканской партии в Белом доме в следующем году может разрушить альянс», — отмечается в материале.

В связи с этим предсказываются «точки напряженности» и острые разногласия на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе по поводу того, стоит ли направлять Украину на путь членства в альянсе.

«НАТО должно выступить единым фронтом на саммите. Таким образом, простой такой — просто отвечать на краткосрочные вопросы; а более важные вопросы, требующие консенсуса от союзников, немного отодвигаются на второй план», — высказала рекомендацию о теме членства Украины в альянсе Рэйчел Риццо, сотрудник Европейского центра НАТО.

Ранее Салливан высказался, что Джо Байден будет рад возможности встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Также глава США приветствовал присутствие президента Украины в Вильнюсе.

