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13:14, 8 июля 2023Забота о себе

Терапевт перечислила сопровождающиеся сухим кашлем болезни

Терапевт Романенко: сухой кашель может говорить о заболеваниях ЖКТ и аллергии

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сухой кашель может говорить не только о болезнях легких, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. Другие сопровождающиеся таким кашлем болезни она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Романенко, сухой кашель могут вызвать заболевания ЖКТ или так называемая гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. «В силу анатомических особенностей или неправильного образа жизни происходит выброс содержимого из желудка в пищевод, затем к гортани. Это раздражает определенные рецепторы и может вызвать приступы сухого кашля», — объяснила врач. Такое состояние, отметила она, требует консультации у терапевта или гастроэнтеролога.

Сухой кашель, продолжила она, может возникать и из-за аллергии — по причине раздражения рецепторов.

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Кроме того, продолжила Романенко, причиной сухого кашля часто становятся заболевания глотки и гортани. «Такой кашель возникает параллельно с першением в горле. Здесь поможет врач-отоларинголог или терапевт, который назначит необходимое лечение», — заключила она.

Ранее Наталия Киселевич назвала способы справиться с сухим и непродуктивным кашлем без лекарств. По ее словам, больному необходимо проветривать помещение и увлажнять воздух в нем, а также много пить для ускорения перехода кашля из сухого во влажный.

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    Александра Лисица
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