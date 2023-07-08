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15:46, 8 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об убитом в бою комбате ВСУ

«РВ»: в бою под Сватово был убит командир стрелкового батальона ВСУ

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

В бою с российской армией на линии Сватово-Кременная был убит командир стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это стало известно из публикации Telegram-канала «Военкоры Русской весны».

По данным издания, речь идет о комбате Вячеславе Мамчуре. Его подразделению противостояли российские военнослужащие из группировки «Отважные».

«Русская весна» уточняет, что со смертью командира был разгромлен и весь его батальон. «Стрелковый батальон из Винницкой области понес тяжелые потери», — сообщили военные корреспонденты портала.

Ранее на видео попало уничтожение российскими дронами-камикадзе техники и склада ВСУ. Камера запечатлела работу БПЛА военных из Южной группировки войск Вооруженных сил России в Луганской народной республике.

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    Марк Леонов
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